Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады

Главное управление внутренней безопасности (ГУВБ) Франции рекомендует перейти к плану «Б» и отменить церемонию открытия Олимпиады в Париже из-за угрозы атаки террористов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила радиостанция Europe1.

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По словам источника издания, разведслужбы считают, что безопасность участников церемонии открытия летних Олимпийский игр находится под угрозой.

«Нам нужно перейти к плану "Б"», - пояснил он.

Штаб-квартиру ГУВБ должен посетить министр внутренних дел Жерар Дарманен. Ожидается, что главу МВД ознакомят с угрозой сценария скоординированной атаки и доведут до его сведения, что «нынешний формат парада спортсменов на Сене представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить все так как это есть сейчас».

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах посетил Олимпийскую деревню в Париже и проверил на прочность кровати, сделанные из картона.