Спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр и перейти к «плану Б» из-за высокой угрозы безопасности участников. Об этом сообщил источник в разведслужбе.

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По его словам, текущий формат речного парада представляет слишком много рисков, чтобы его можно было оставить в текущем формате.

— Мы должны перейти к плану Б, — подчеркивает источник.

Глава МВД Жеральд Дарманен должен 28 марта был встретиться по этому поводу с представителями спецслужб. Но это встрече представители DGSI собирались проинформировать министра об уровне террористической угрозы — правоохранители опасаются «возвращения массового терроризма во Францию».

Среди вероятных рисков они называют террористов-одиночек, которые могут врезаться в толпу на автомобиле или использовать там огнестрельное оружие. Помимо этого сотрудники боятся так называемых спящих ячеек террористов на территории Франции, которые «активируются удаленно из афганской зоны». В связи с этим DGSI хотят предупредить «скоординированное нападение» в день открытия Игр.

— За прошедшую неделю наблюдалось много шума среди граждан Центральной Азии, за которыми мы обычно следим, — рассказал источник.

Он отметил, что французская разведка приняла решение обратить внимание на граждан Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана, сообщает радио Europe 1.

Летних Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

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