Олимпийский чемпион задержан за мошенничество

Бывший генеральный директор Футбольного клуба «Новосибирск», олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«Перлов задержан, днем в Центральном районном суде будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — указано в сообщении.

Задержание произошло в Новосибирске. Уголовное дело Перлова связано с с хищением средств субсидии, которая была получена клубом в рамках региональной программы по развитию культуры и спорта в Новосибирской области. Источник СМИ указывает, что речь идет о статье 159 УК РФ (Мошенничество), а сумма хищений исчисляется в нескольких миллионах рублей.

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Перлов — заслуженный мастер спорта СССР (1990), чемпион Олимпийских игр 1992 года в ходьбе на 50 км, дважды победитель (1987, 1989) в командных соревнованиях Кубка мира, шестикратный чемпион СССР на 20 км (1990, 1989) и 50 км (1984, 1985, 1989).

В футбольном клубе «Новосибирск» Перлов работал с 2020 по 2022 год.