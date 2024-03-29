Церемонию открытия ОИ-2024 в Париже могут отменить

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI, внутренняя разведка) обеспокоено возможностью террористической атаки на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Europe 1.

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По информации источника, 28 марта глава МВД Франции Жеральд Дарманен должен был встретиться с представителями спецслужб, чтобы обсудить вопрос проведения церемония открытия соревнований. Сообщается, что террористическая угроза на территории Франции очень высока на фоне теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, произошедшего 22 марта. В разведслужбе считают, что нынешний формат парада спортсменов на Сене представляет слишком много рисков. Рассматривается возможность изменения формата мероприятия или отмены церемонии открытия Олимпиады, запланированной на 26 июля.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.