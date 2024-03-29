Захарова считает, что Бах может убить олимпийское движение

Решения главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха могут привести к гибели олимпийского движения. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Бах заявил, что МОК не может оставаться вне политического контекста, поскольку рискует потерять свою актуальность.

"Сложно понять, о чем он говорит, - сказала Захарова. - Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито".

В олимпийском движении в отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. На Олимпиаде 2024 года в Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.