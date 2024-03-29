Полузащитник Макаров и его жена собирались в «Крокус» в день теракта

Денис Макаров рассказал, что собирался в «Крокус Сити Холл» в день теракта.

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«Ужас, конечно. Мы живем очень близко от «Крокуса». 10 минут пешком, наверное. Когда все произошло, естественно, слышали сирены полицейских машин. Скорая помощь ездила, вертолеты летали. Все это до четырех-пяти часов утра слушали. Это была очень тяжелая ночь. Я следил за происходящим в телефоне по интернету. Чувства были ужасные. Я не спал почти до утра, супруга тоже долго не могла уснуть.

Мы и сами собирались в «Крокус». Нужно было вернуть кое-какие вещи в магазин. Не в том павильоне, где непосредственно произошел теракт – в соседнем. Но, думаю, паника там ощущалась повсеместно. Хорошо, что не пошли. Бог отвел», – сказал полузащитник «Динамо».