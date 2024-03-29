Песков высказался о безопасности россиян на Олимпиаде в Париже

Страна - организатор Олимпиады отвечает за безопасность спортсменов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в ответ на вопрос, будет ли Россия принимать дополнительные меры по охране своих атлетов на Олимпийских играх (ОИ) в Париже. ТАСС

«По правилам МОК, страна которая проводит Олимпийские игры, ответственна за обеспечение безопасности их участников. Мы прошли это, когда была в Олимпиада в Сочи. Это была большая работа. Сочинская олимпиада была одной из лучших зимних Олимпийских игр в истории», — подчеркнул Песков. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что западные чиновники из Франции боятся теракта во время Олимпийских игр из-за трагедии в «Крокус Сити Холле». Соревнования запланированы с 26 июля по 11 августа в Париже. Ura.Ru