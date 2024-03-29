Роман Нагучев рассказал, как Василий Уткин однажды шокировал его.

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«Глубоко за полночь, примерно в три часа ночи мы выпивали на первом этаже в «Останкино». Мы не собирались расходиться, просто сидели и болтали.

И тут Вася заявляет мне: «Знаешь, Ром, я думал, что потерял смысл жизни. Думал о страшных вещах». (Я думаю, все понимают, о чем речь). «Я очень большой, меня никто не способен полюбить, моя любовь особо никому не нужна. Наверное, у меня никогда не будет детей. Я должен признаться тебе, что думал об этом».

Я помню, что у меня тогда слезы на глаза навернулись. Я говорю: «Вася, ты же Василий Уткин! Ты не можешь, ты не имеешь права! Ты Василий Уткин, ты работаешь Василием Уткиным! А привести себя в тонус очень просто, ведь ты – это ты, никто из нас не ты».

Я буквально в истерическом состоянии пытался убедить его в том, что сказанное им – неправда. Я не хотел в это верить и хотел, чтобы он тоже перестал. А Вася по-доброму улыбнулся: «Да ладно, Ром, это жизнь, мы все время о чем-то думаем».

Тот разговор упал мне камнем. Я понял, что за значит быть Васей – не в медийном плане, а в личностном. Это страшно тяжело», – сказал комментатор и игрок команды «Матч ТВ».