Роман Нагучев: «Уткин сказал: «Я думал, что потерял смысл жизни. Меня никто не способен полюбить, у меня никогда не будет детей». Тогда я понял, что значит быть Васей»
Роман Нагучев рассказал, как Василий Уткин однажды шокировал его.
«Глубоко за полночь, примерно в три часа ночи мы выпивали на первом этаже в «Останкино». Мы не собирались расходиться, просто сидели и болтали.
И тут Вася заявляет мне: «Знаешь, Ром, я думал, что потерял смысл жизни. Думал о страшных вещах». (Я думаю, все понимают, о чем речь). «Я очень большой, меня никто не способен полюбить, моя любовь особо никому не нужна. Наверное, у меня никогда не будет детей. Я должен признаться тебе, что думал об этом».
Я помню, что у меня тогда слезы на глаза навернулись. Я говорю: «Вася, ты же Василий Уткин! Ты не можешь, ты не имеешь права! Ты Василий Уткин, ты работаешь Василием Уткиным! А привести себя в тонус очень просто, ведь ты – это ты, никто из нас не ты».
Я буквально в истерическом состоянии пытался убедить его в том, что сказанное им – неправда. Я не хотел в это верить и хотел, чтобы он тоже перестал. А Вася по-доброму улыбнулся: «Да ладно, Ром, это жизнь, мы все время о чем-то думаем».
Тот разговор упал мне камнем. Я понял, что за значит быть Васей – не в медийном плане, а в личностном. Это страшно тяжело», – сказал комментатор и игрок команды «Матч ТВ».
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