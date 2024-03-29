Тренер Тарасова: мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что организации удалось добиться того, что российская и украинская стороны не будут бойкотировать летние Олимпийские игры — 2024. Ее высказывание приводит «Спорт-Экспресс».
«Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других. Это несправедливо, непорядочно и безобразно! Условия для участия должны быть одинаковые для всех. Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать», — заявила Тарасова.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Как Россию исключили из спорта
В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.