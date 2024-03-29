Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что организации удалось добиться того, что российская и украинская стороны не будут бойкотировать летние Олимпийские игры — 2024. Ее высказывание приводит «Спорт-Экспресс».

«Считаю, что условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других. Это несправедливо, непорядочно и безобразно! Условия для участия должны быть одинаковые для всех. Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Как Россию исключили из спорта

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.