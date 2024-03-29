Стало известно, почему МОК не помешает спортсменам выступить на Играх дружбы

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК), в котором организация призывает бойкотировать Игры дружбы в России. В интервью «Газете.Ru» он заметил, что МОК не сможет помешать спортсменам принять участие в соревнованиях.

«Я буду не первым и не последним, кто говорит здесь об очевидной предвзятости. Но есть хорошая новость: Игры дружбы пройдут после Олимпиады. И спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, еще смогут затем принять решения, которые, надеюсь, будут объективны. По тому, что я сегодня слышу, могу судить, что Игры дружбы будут беспрецедентны по уровню организации, по мотивации для спортсменов, при чем не только российских, но и для участников из-за рубежа, которые могут стать чемпионами. Это все — аргументы, с которыми очень сложно поспорить», — считает Гаджиев.

Он подчеркнул, что у МОК нет реальных рычагов воздействия на спортсменов. Кроме того, по словам Гаджиева, многие участники Олимпиады-2024 могут и не попасть на следующую. Олимпийский цикл, считает промоутер, идет на пользу спортсменам.

«Условно, я — олимпийский чемпион, и чем меня можно запугать? Скажут, что я не смогу выступать на Олимпийских играх через четыре года — ну так вообще неизвестно, чем через четыре года я буду заниматься. Цикл здесь работает на спортсменов. Многие олимпийские чемпионы могут больше никогда на Олимпиаде не выступить, просто по статистике. Так почему бы не принять приглашение выступить на великолепном турнире с высокой конкуренцией?», — сказал Гаджиев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.