МОК обвинили в сектантстве

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) касательно проведения Игр дружбы в России. Его слова передает РИА Новости.

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«В последнее время часто выступают сектанты из Международного олимпийского комитета — я по-другому их назвать не могу — и говорят, что Россия хочет создать вокруг себя олимпийское движение, организуя альтернативные Игры дружбы. Я не понимаю: если у вас все так хорошо, то почему вы насильно запрещаете спортсменам участвовать в Играх дружбы? Ведь оттуда, где хорошо, не бегут», — сказал Мамиашвили.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.