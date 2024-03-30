Чемпионка России назвала способы побороть страх занятий в спортивном зале

Чемпионка России по баскетболу Елена Беглова назвала способы побороть страх занятий в спортивном зале. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Беглова посоветовала сходить на ознакомительную экскурсию и не стесняться подходить с вопросами к дежурному тренеру. Также она рекомендовала воспользоваться услугами личного тренера.

«Поддержка инструктора поможет преодолеть панику перед тренажерами, и вы быстро освоите технику выполнения упражнений», — объяснила спортсменка.

Кроме того, по мнению баскетболистки, полезно понаблюдать за происходящим в зале. Она предложила сесть на простой тренажер (например, велосипед), посмотреть на других и осознать, что каждый сконцентрирован сам на себе, поэтому не стоит переживать о мнении окружающих.

Беглова посоветовала выбирать комфортную одежду и обувь.

«Глубокое декольте и кислотные расцветки лучше оставить для дома. В такой форме вы точно привлечете к себе пару лишних взглядов», — отметила она.

Кроме того, можно найти единомышленника для занятий, чтобы поддерживать друг друга.

Ранее Беглова перечислила простые упражнения от боли в спине. По ее словам, для этого можно выполнить планку на предплечьях и ягодичный мост на одной ноге.