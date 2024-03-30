«Налицо влияние нацизма»: чемпионка ОИ о позиции МОК по россиянам

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила о влиянии нацизма на позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по россиянам. Ее слова передает "Матч ТВ".

"Наконец‑то это произошло и Бах заявил: их действия имеют политическое влияние. А то раньше мы часто слышали, что спорт вне политики. Всегда считала, что Олимпийские игры объединяют, устраняют разногласия между народами: "О спорт, ты мир!" Но МОК накладывает санкции на тех, кто нарушает, по их мнению, олимпийскую хартию. Налицо влияние нацизма", - сказала Ишмуратова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения". Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.