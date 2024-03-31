Мэр Парижа: спортсменам из России не будут рады на Олимпиаде

Спортсменам из России и Беларуси будут не рады на летних Олимпийских играх в Париже. С таким заявлением выступила мэр французской столицы Анн Идальго.

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На этой неделе она побывала в Киеве, где встретилась с местными атлетами, главой национального олимпийского комитета Украины Вадимом Гутцайтом и градоначальником Виталием Кличко. Во время беседы Идальго пообещала, что Париж встретит украинских спортсменов как героев и они будут чувствовать себя там как дома.

"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил", - цитирует чиновницу Le Monde.

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Издание между тем обратило внимание, что слова мэра несколько противоречат заявлениям Международного олимпийского комитета (МОК) и французских властей. Ранее в МОК допустили некоторых индивидуальных спортсменов из РФ к участию в Играх в нейтральном статусе. Для них разработали специальные флаг и гимн.

При этом россияне не примут участие в параде атлетов на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице. А из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях отобраться на Игры смогут только 55 человек.