В Госдуме заявили, что мэр Парижа подставила МОК из-за слов о России

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова критично оценила высказывание мэра Парижа Анн Идальго, которая во время поездки в Киев сказала, что ни россиянам, ни белорусам не будут рады на летних Олимпийских играх — 2024. Слова Журовой приводит ТАСС.

«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело», — сказала она.

29 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

До этого стало известно, что на Олимпиаду в Париже российские и белорусские спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. В случае завоевания золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.