$92.37+0.1099.53-0.18
Войти в почту

Депутат Журова: мэр Парижа хочет, видимо, чтобы ни один россиянин не приехал

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова критично оценила высказывание мэра Парижа Анн Идальго, которая во время поездки в Киев сказала, что ни россиянам, ни белорусам не будут рады на летних Олимпийских играх — 2024. Слова Журовой приводит ТАСС.

В Госдуме заявили, что мэр Парижа подставила МОК из-за слов о России
© РИА Новости
«Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить даже при наличии всех допусков и документов. Это вообще обычное дело», — сказала она.

29 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

До этого стало известно, что на Олимпиаду в Париже российские и белорусские спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. В случае завоевания золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.

Около спорта
Анн Идальго
Томас Бах
Светлана Журова
Госдума
3
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости