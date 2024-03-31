Тарасова рассказала о своем заболевании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что простудилась. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Плохо говорю. Все ли хорошо со здоровьем? У меня простуда», — сказала Тарасова.

13 февраля она заявила, что из-за болезни пропустит соревнования фигуристов на Всероссийской Спартакиаде сильнейших 2024 года, которая прошла в Магнитогорске.

Среди подопечных Тарасовой — чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

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В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Игры в Пекине.

Ранее Тарасова рассказала, кто из россиян должен поехать на Олимпиаду.