Костомаров пожаловался на сложности жизни без протезов

Человек, лишенный конечностей, чувствует себя беспомощным без протезов, словно таракан на спине. Такое признание сделал спортсмен Роман Костомаров в передаче «Шоу Воли» на канале ТНТ, передает URA.RU.

«Когда ты на ногах, ты чувствуешь себя полноценным человеком. Когда домой приходишь и отстегиваешь все протезы, понимаешь, что ты как таракан на спине, который перевернуться не может», — рассказал он.

Костомаров добавил, что успел привыкнуть к жизни с протезами, хотя ему все еще бывает сложно делать какие-то простые вещи. По его словам, самое сложное для него в быту — это надевать протезы по утрам. Костомаров признался, что в простых ежедневных делах ему чаще всего помогает супруга Оксана Домнина.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров 10 января 2023 года попал в реанимацию с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы. Он стал привыкать жить с протезами и прошел период реабилитации. В декабре спортсмен впервые после ампутации рук и ног вышел на лед. Сейчас он пытается восстановить свои навыки.