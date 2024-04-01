Французы пригрозили сорвать Олимпиаду забастовками

Работники французских больниц, общественного транспорта и музеев объявили о планах устроить забастовки во время летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает Financial Times.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ожидается, что около 16 миллионов человек посетят французскую столицу во время Олимпиады.

Такой период был выбран организаторами, так как именно в конце июня-начале августа многие парижане уезжают на летние каникулы, уменьшая нагрузку на общественный транспорт и инфраструктуру.

Но этот выбор также был рискованным: множеству работников государственного сектора придется работать во время летних каникул, отмечает FT. Недовольные сотрудники просят бонусы, оплату сверхурочных и выплаты на уход за детьми.

Глава Всеобщей конфедерации труда Франции Софи Бине заявила, что правительство должно заплатить, если оно хочет, чтобы Олимпиада прошла гладко. Предполагается, что проведение Игр повысит имидж Франции и принесет дополнительные деньги в бюджет страны, поэтому работники государственного сектора должны получить компенсации, подчеркнула Бине.

В профсоюзах заявляют, что медсестры, полицейские и машинисты поездов страдают от ухудшения условий труда и недовольны падением уровня жизни из-за непоспевающих за инфляцией зарплат.

«Железнодорожники больше не готовы идти на жертвы ради того, что, по мнению правительства, является высшим благом», - заявил Франсуа-Ксавье Аруль, лидер профсоюза Solidaires в RATP, группе общественного транспорта парижского региона.

Некоторые министерства уже поспешили пойти навстречу профсоюзам, отмечает Financial Times. В январе глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил о выплате полицейским бонусов в размере до 1900 евро (почти 190 тысяч рублей).

Станислас Герини, министр преобразований и государственных услуг, предложил до 350 евро (около 35 тысяч рублей) в виде субсидий на уход за детьми и тысячу зарезервированных мест для детей в летних лагерях.