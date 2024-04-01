Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит жилье российским атлетам на Олимпийских играх-2024. Lenta.ru

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпиаде, индивидуальные нейтральные спортсмены имеют право на проживание в Олимпийской деревне», — говорится в сообщении. RT на русском

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам. ТАСС