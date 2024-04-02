Бах признался пранкерам в слежке МОК за российскими спортсменами в соцсетях

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о слежке за российскими спортсменами в соцсетях, чтобы не допустить их участия в Олимпиаде. Об этом он рассказал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), позвонившим ему от имени «африканского чиновника».

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод отметил, что на Олимпиаду будет допущено только 55 россиян. При этом 12 из них уже прошли квалификацию. Маклеод полагает, что, скорее всего, на Олимпийских играх 2024 года смогут выступить только 36 спортсменов из России.

По словам Баха, в слежке за российскими спортсменами активно помогают украинцы.

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия. И они следят за Интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», - пояснил он.

Также глава Международного олимпийского комитета заметил, что считает необходимым лишить российских спортсменов гимна и флага.

«Мы наказываем тех, кто несет ответственность за аннексию, никакого гимна России не может быть, нельзя поднимать флаг», - подчеркнул он.

При этом президент МОК намекнул, что спортсмены, поехавшие на Игры дружбы в России, могут подвергнуться гонениям, так как «принимают чью-то сторону»

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Баньке заявил в разговоре с российскими пранкерами, что Африка могла бы «возглавить оппозицию» и убедить другие страны не участвовать во Всемирных играх дружбы в России. Глава WADA признался, что организация также будет прилагать все усилия, чтобы не допустить спортсменов со всего мира в Россию.