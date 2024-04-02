Жулин назвал Баха гнилым человеком

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с «Газетой.Ru» отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что спортсмены из Африки могут пропустить Олимпиаду, если примут участие в Играх дружбы.

«Томас Бах является гнилым человеком. Он подвержен американскому влиянию. Он абсолютный русофоб», — сказал Жулин.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил спортсменов из РФ и Белоруссии до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО или иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах.