В России может появиться вид спорта, связанный с пивом

В России может появиться Ассоциация баночного спорта, о таких планах в разговоре с NEWS.ru рассказал шоумен Стас Барецкий. По его словам, организация будет проводить различные соревнования, связанные с пивными банками.

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Вот я рву пивные банки, мне нравится их рвать, я чувствуют в этом азарт. Я хочу создать Ассоциацию баночного спорта, буду устраивать соревнования — кто больше порвет банок. Турниры могут быть травматичными, но мы будем следить, чтобы участники были совершеннолетние, мы будет соблюдать все законы, — заявил Барецкий.

Он добавил, что также можно соревноваться, кто дальше бросит банку. Еще одним предложенным вариантом соревнований стало строительство домиков и изготовление поделок из банок.

Кстати, на территории замка Пугачевой я хочу построить для своей собаки — водолаза — конуру из банок, — рассказал Барецкий.

Ранее сообщалось, что британские ученые работают вместе с пивоварами над выделением генов хмеля в надежде создать сорта, более устойчивые к глобальному потеплению. В прошлом году было отмечено падение производства почти на 20% во многих ключевых регионах выращивания хмеля по всей Европе. По заявлениям пивоваров, за последние 10–12 лет урожай хмеля в стране «то поднимался, то падал» и поиск генов, устойчивых к засухе в условиях глобального потепления, будет исключительно важным.