Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отношения главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с НОК Украины должны быть расследованы.

«Отношения президента МОК Баха с национальным олимпийским комитетом Украины и её чиновниками, признания в «просьбе следить за российскими атлетами» должны стать предметом тщательного расследования. Подобные кулуарные договорённости, основанные на старой немецкой традиции доносительства, с новой стороны подсвечивают раздутый теми же немцами — германскими «расследователями» — допинговый скандал, несправедливо выбивший из спортивной колеи немало российских спортсменов. Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является «Уотергейтом» для МОК в целом и лично для Баха», — написала Захарова в своём телеграм-канале.