Роднина назвала Томаса Баха "глупым человеком"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха глупым человеком после его высказываний про украинцев и россиян.

Ранее Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что МОК просил украинцев следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в интернете, которые могли повлечь за собой санкции и недопуск на Олимпиаду.

— Не хочу говорить о Томасе Бахе, поскольку он наделал и наговорил за последнее время очень много.

— Такими заявлениями Бах разваливает мировой спорт?

— Глупый человек всегда что‑то разваливает и разламывает. Нам надо перестать реагировать на такое и повернуться лицом к стране. В ней есть много другого, — сказала Роднина «Матч ТВ».

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2023 года объявил, что допустит российских спортсменов, успешно прошедших отбор, до Олимпиады‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Также МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.