Роднина прокомментировала высказывания Баха

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина критично оценила высказывания главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, отметив, что ее подобное уже не удивляет. Ее слова приводит «РБ Спорт».

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«К сожалению, заявления МОК уже не удивляют. В очередной раз Бах, не стесняясь, расписывается в лицемерии МОК и признает, что организация полностью политизирована, что противоречит всем канонам олимпийского движения», — заявила Роднина.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

Лавров: Деятельность МОК нарушает принципы олимпизма

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).