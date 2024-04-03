«Не надо учить любить страну»: Губерниев поддержал российских участников ОИ-2024

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил всем, кто критикует российских спортсменов за то, что они решили принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению комментатора, находящиеся в отличной форме российские спортсмены должны представлять Россию в Париже и «сражаться за победу».

«Пловец Колесников был дважды призером ОИ в Токио, Чикунова стала там четвертой!! Они в расцвете своих сил, молодые и сильные!!! Рекордсмены мира!!!! Неужели мы отнимем у них шанс попасть на золотой олимпийский пьедестал???» – написал он (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. Ред.).

Дмитрий Губерниев уверен, что россияне способны выиграть «у всего мира», в том числе американцев, австралийцев и французов.

«Кто вы такие, пердуны диванные, чтобы быть против такого шанса и спортсменов критиковать???? Надо ехать в Париж и сражаться за победу!!! И весь мир снова узнает силу спортивной России, в каком бы статусе мы там не выступали!!!» – написал он.

При этом он призвал критиков не учить спортсменов и его самого «любить родную страну», так как они и так ее очень любят.

«Нам спорт в России необходимо сохранить, у детей должны быть ориентиры!!! Такие как наши пловцы, например!!!» – заметил комментатор.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод отметил, что на Олимпиаду будет допущено только 55 россиян. При этом 12 из них уже прошли квалификацию.

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В свою очередь глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), позвонившим ему от имени «африканского чиновника», признался в слежке за российскими спортсменами в соцсетях, к которой привлечены украинцы. Также глава МОК заметил, что считает необходимым лишить российских спортсменов гимна и флага.