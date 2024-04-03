Кровать, на которой спал Роналду, будет выставлена на благотворительный аукцион

Словенский отель решил выставить на благотворительный аукцион кровать, на которой спал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщил Daily Mail.

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Роналду был в столице Словении Любляне вместе со сборной Португалии, которая проводила товарищеский матч 26 марта. Команда остановилась в отеле Grand Plaza. Его представитель подтвердил, что кровать, на которой Роналду спал, будет продана на благотворительном аукционе. Сообщается, что стартовая цена составит чуть более € 5 тыс.

Отметим, что сборная Словении обыграла португальцев со счётом 2:0. В составе хозяев отличились полузащитники Адам Черин и Тими Элшник. 39-летний Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и провёл весь матч.