Рубиалеса задержали в аэропорту Испании

Бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес был задержан в аэропорту Мадрида в рамках расследования дела о коррупции и отпущен после дачи показаний. Об этом пишет Efe.

По данным источников издания, Рубиалес, являющийся фигурантом расследования в связи с подозрениями в незаконности контрактов RFEF за последние пять лет, был задержан в аэропорту сразу после своего возвращения из Доминиканской Республики.

Он был доставлен для допроса в офис Гражданской гвардии в Барахасе по требованию судьи, ведущего расследование. Также Рубиалесу зачитали его права и проверили его мобильные устройства.

Защита бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации сообщила, что повестку в суд Рубиалесу не вручали.

В прошлом году Луис Рубиалес оказался в центре скандала после того, как публично поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо. В ФИФА его действия интерпретировали как нарушение 13 статьи дисциплинарного кодекса, посвященной оскорбительному поведению, и запретили президенту федерации любое общение с футболисткой и ее близкими - «лично или через третьи лица». В итоге Рубиалес покинул пост президента RFEF.

При этом Луис Рубиалес подчеркивал, что в его скандальном поцелуе с Дженнифер Эрмосо не было сексуального подтекста и агрессии. По его словам, сейчас он бы поступил по-другому, но по-прежнему считает поцелуй «счастливым моментом, праздником, эйфорией».