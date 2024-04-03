Рубиалеса отпустили после допроса

Луиса Рубиалеса отпустили после дачи показаний по делу о коррупции.

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20 марта в штаб-квартире Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) прошли обыски в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании. Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде, были задержаны 7 человек.

Сегодня бывшего главу RFEF задержали в аэропорту Мадрида по возвращении из Доминиканы, где он находился более месяца по вопросам бизнеса – сообщалось, что Луис Рубиалес участвует в строительстве элитного жилья вместе с компанией, которая могла получить выгоду от реконструкции полей во время его президентства в RFEF.

Как сообщает Marca, Рубиалес был отпущен после допроса и проверки мобильных устройств. В дальнейшем экс-глава RFEF будет вызван в суд для дачи показаний.

Гражданская гвардия подозревает, что федерация могла нанять строительную компанию Gruconsa-Grupo Conector SA в обмен на платежи компании Dismatec, принадлежащей другу Рубиалеса Франсиско Хавьеру Мартину.

Утверждается, что Рубиалес и Мартин намерены продолжать получать «неоправданные выгоды» от новых проектов компании, косвенно связанных с RFEF. Предположительно, в период с 2019 по 2023 год Gruconsa выставила счета RFEF и владельцам стадиона «Ла Картуха» в Севилье на сумму 3,8 миллиона евро – при этом в контракты также были включены услуги третьих лиц. На счет компании Dismatec за указанный период могло поступить более полумиллиона евро.

Утверждается, что в настоящее время заблокированы 52 счета, принадлежащих Рубиалесу, Мартину и связанным с ними компаниям и лицам. Кроме того, арестован ряд активов, включая принадлежащий Рубиалесу автомобиль Mercedes.