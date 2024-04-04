Тарасова объяснила, почему дети стали меньше заниматься фигурным катанием

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, с чем связано снижение заинтересованности фигурным катанием у детей и их родителей.

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«Сейчас не стоит говорить о массовости, мы лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Многие родители не ведут сейчас детей в фигурное катание, думая именно об этом. Это все временно, как только ограничения будут сняты, массовость фигурного катания снова начнет расти. Фигурное катание — любимый вид спорта россиян», — сказала Тарасова в интервью «Матч ТВ».

Под руководством Тарасовой золото Олимпийских игр завоёвывали Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976, 1980 годы), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998 год), а также Алексей Ягудин (2002).