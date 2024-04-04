Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Она сказала мне, что все в порядке»

Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Она сказала, что все в порядке, но потом изменила мнение. В ее словах нельзя сомневаться, а в моих можно. Потому что я мужчина?»
Луис Рубиалес отрицает обвинения в давлении на Дженнифер Эрмосо.
После победы Испании в финале женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял Эрмосо и поцеловал в губы. Прокуратура потребовала по делу о поцелуе 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса и по 1,5 года – для бывшего тренера женской сборной Хорхе Вильды, бывшего директора по маркетингу RFEF Рубена Риверы и для директора мужской сборной Альберта Луке.
«Сексуальный преступник не спрашивает. Никакого сексуального контекста [в поцелуе] не было. Она сказала мне, что все в порядке, она признала это даже в своем рассказе. Дженни придерживалась того же мнения, что и я, но затем изменила его. Агрессии ни в коем случае не было. Она сама немедленно выступила с опровержением. Миссис Эрмосо изменила свою версию. В самолете она ее не меняла. Ее слова нельзя подвергнуть сомнению, а мои можно? Это потому что я мужчина? Они хотят ограничить свободу мысли. Никто не сможет доказать, что на нее оказывали давление. Говорите что хотите, но испанское правосудие опирается на доказательства», – сказал бывший глава Королевской испанской футбольной федерации.
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Рубиалес о поцелуе с Эрмосо: «Она сказала, что все в порядке, но потом изменила мнение. В ее словах нельзя сомневаться, а в моих можно. Потому что я мужчина?»
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