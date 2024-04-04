МИД РФ обратился планирующим посетить Олимпиаду в Париже россиянам

МИД РФ призывает россиян, планирующих посетить предстоящую в Париже Олимпиаду, проявлять осторожность, возможны провокации и задержания. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. ТАСС

«Нашим гражданам, которые планировали прибыть на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, незаконные задержания, в том числе похищения людей, так, как это происходило с нашими соотечественниками все эти годы», — сказала Захарова. RT на русском

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля 2024 года. Деловая газета «Взгляд»