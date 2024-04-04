Стало известно, сколько человек занимается физкультурой и спортом в России

Физической культурой и спортом в России занимаются 75,7 млн человек.
Об этом свидетельствует отчет Министерства спорта РФ за прошлый год.
В 2022 году вовлеченных в спорт было на 5,9 млн человек меньше – 69,8 млн.
Самым массовым видом в России является футбол – сейчас им занимаются 3,4 млн человек.
В топ-5 популярных видов спорта также входят плавание, волейбол, спортивное программирование и легкая атлетика.
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