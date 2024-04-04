Российские спортсмены, размышляя на тему возможной поездки на Олимпийские игры в Париж, должны учитывать, что противники их страны нацелены на ее уничтожение. Об этом ТАСС заявил бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

"Россию предполагается уничтожить во всех отношениях, физически. Я хочу, чтобы это понимали все спортсмены, стоя перед выбором - ехать или не ехать на Олимпиаду. Мы сегодня в положении "быть или не быть", как у Шекспира. Такие мощные санкции в спорте вполне объяснимы - идет максимальная зачистка информационного поля, выпячивание только одной нужной стороны. Спортсмены - известные люди, которых знает весь мир, таких в мире мало, и было бы странным и нелогичным, если бы политиканы, наши заклятые недруги, не сделали бы попыток здесь как-то повлиять", - сказал Валуев. "Международный олимпийский комитет - коммерческая организация, она абсолютно подконтрольна и несубъектна, потому что выносит политические решения в отношении спортсменов других стран ровно в тот момент, когда должна быть в стороне. На Олимпиаде должна быть другая политика - политика мира, а не разграничения, которую сейчас проводит [президент МОК] Томас Бах и все руководство МОК", - добавил он.

Также Валуев считает, что МОК разрешил российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Париже, чтобы "внести разлад в стройные ряды".

"Можно бесконечно долго сожалеть по поводу неприезда, но каждого из спортсменов, думаю, будет согревать мысль, что он все-таки действует вместе со своей страной, народом, родиной", - сказал он.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.