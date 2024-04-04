Макрон ответил на вопрос об участии россиян в Олимпиаде

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все спортсмены, которые приедут в Париж на Олимпиаду, будут приняты в духе олимпийских традиций, передает ТАСС.

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«Мы принимаем всех в духе олимпийских традиций», — сказал Макрон.

Олимпийские игры в стартуют в конце июля. Так мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде в столице Франции не будут рады российским атлетам.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Они будут выступать без флага и гимна, а также пропустят церемонию открытия Игр. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.