Экс-участница «Дома-2» беременна от Промеса

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» ждет ребенка от нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщил ее родственник. Об этом он рассказал агентству Regnum.

«Да, Промес действительно отец ребенка, но это его ни к чему не обязывает. В нашей семье скоро будет пополнение, и это главное для всех. В деньгах нет нужды. У Мэри отец в Японии, он очень обеспеченный человек — может, она к нему уедет с внуком. Он будет только рад, зовёт в гости каждую неделю», — рассказал источник.

Он отметил, что девушка не нуждается в алиментах, поскольку может зарабатывать сама.

У Промеса есть семья. Бывшая супруга футболиста Джейми родила ему во время брака четверых детей — двух мальчиков и двух девочек. В феврале 2024-го года он завел новые отношения с рэп-исполнительницей Табата Робинсон, которая известна под псевдонимом DreamDoll.

29 февраля нападающего задержали в аэропорту Дубая из-за ДТП. Футболист скрылся с места аварии. Из-за этого инцидента Промес не смог вместе со «Спартаком» вылететь на матч против «Зенита».

Промеса арестовали в Дубае по запросу Нидерландов

Промесу 32 года. Он перешел в «Спартак» в 2021-м году из «Аякса». До этого выступал московской команде с 2014-го по 2018-й годы. Карьеру нападающий начал в 2012-м в составе «Твенте».

В текущем сезоне РПЛ футболист сыграл в 17 матчах, в которых отметился 6 голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermakt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.