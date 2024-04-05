Макрон заявил, что проведение Олимпиады под угрозой из-за России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия препятствует проведению Олимпийских игр в Париже. Его слова передает «Би-би-си».

«Пытается ли Россия помешать проведению Игр? Без сомнений. В частности, в информационном плане. Каждый день Россия публикует материалы о том, что мы не в состоянии что-либо сделать. Так что Игры будут под угрозой», — сказал Макрон.

Олимпийские игры стартуют в конце июля. Так мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде в столице Франции не будут рады российским атлетам.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.