Глава ОКР встал на сторону Винер в споре с теннисистами об Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался в поддержку мнения главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер по поводу возможного участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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Напомним, ранее Винер назвала российских спортсменов, которые решат выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе «командой бомжей». Теннисисты из России, среди которых Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Дарья Касаткина планируют сыграть на олимпийском турнире.