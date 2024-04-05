Российскую спортсменку отстранили на два года за избиение лошади

Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью, случившееся в марте на соревнованиях в Ярославле. Как сообщает ТАСС, об этом заявил главный тренер сборной РФ по конному спорту Владимир Белецкий.

Костыгову отстранили на два года. Она не сможет участвовать в соревнованиях любого уровня в России и в любой деятельности, связанной с конным спортом.

Белецкий заявил, что сам видел кадры с соревнований. Он считает, что всадница позволила себе «абсолютно неприемлемый» поступок как во время турнира, так и вне его.

«Есть допустимые нормы наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо», — сказал тренер.

Белецкий добавил, что ранее Костыгова уже получала взыскание за грубое отношение к лошадям. По его мнению, избиение животного — самое страшное, что может случиться. Объяснения спортсменки не играют никакой роли, а оправдать такое поведение никак нельзя, подчеркнул тренер.