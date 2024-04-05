Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными и неприемлемыми заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что Москва наверняка попробует помешать проведению Олимпиады в Париже. ТАСС

«Они (обвинения — прим. URA.RU) часто звучат, но не подкрепляются аргументацией. Мы не приемлем подобные обвинения», — сказал Песков. Ura.Ru

МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошел квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами. RT на русском