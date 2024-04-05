Захарова призвала разоблачить сговор с участием главы МОК Баха

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину проверить главу МОК Томаса Баха.

«Международное сообщество должно заняться темой сговора Баха с представителями одной страны с целью не допустить на соревнования спортсменов из другой страны», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

5 апреля Следственный комитет попросили проверить Баха по статье о вмешательстве в жизнь россиян.

Напомним, что Бах пообщался с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре с ними он заявил, что организация просила украинцев следить за россиянами в интернете.

Ранее в Госдуме призвали Баха подать в отставку после разговора с пранкерами.