Рядом с академией «МЮ» найдены человеческие останки в пластиковом пакете

Человеческие останки в пластиковом пакете нашли рядом с академией «МЮ». Начато расследование по факту убийства
Рядом с академией «МЮ» найдены человеческие останки.
Как сообщает The Telegraph, пластиковый пакет был обнаружен прохожим в четверг днем в лесу. Район, расположенный неподалеку от тренировочной базы «Клифф», где раньше тренировалась основная академия «Манчестер Юнайтед», а в настоящее время базируется клубная академия, оцеплен.
Из-за состояния останков первоначально не было понятно их происхождение. Вызванный на место патологоанатом позднее подтвердил, что они принадлежат человеку. Несмотря на то, что останки пока не идентифицированы, представитель полиции Манчестера заявил, что расследование убийства уже начато.
На данный момент по делу не произведено никаких арестов.
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Человеческие останки в пластиковом пакете нашли рядом с академией «МЮ». Начато расследование по факту убийства
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