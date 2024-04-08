В сборной России по борьбе рассказали о поддержке от соперника из США

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов рассказал о поддержке от соперника из США. Его слова приводит «Матч ТВ».

Гацалов заявил, что отстраненный от Олимпийских игр 2024 года в Париже Абдулрашид Садулаев дружит с американским борцом Кайлом Снайдером. Он подчеркнул, что американец хочет выступления России на Олимпиаде.

«Пока России нет на играх, никакого удовлетворения от победы нет», — передал команде Снайдер.

6 апреля Снайдер поддержал Садулаева после отстранения от отбора к Играм в Париже. Он выразил надежду, что Международный олимпийский комитет изменит свое решение.

О недопуске Садулаева к лицензионному отборочному турниру на Игры 2024 года в Париже стало известно 4 апреля. В Объединенном мире борьбы рассказали, что причиной стала поддержка спортсменом специальной военной операции. Также на отстранение повлияло то, что Садулаев состоит в спортивном обществе «Динамо».