Олимпийский чемпион Рылов рассказал, сколько у него домашних животных

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сообщил, что у него живут 15 котов и две собаки.

"Сейчас у меня 15 котов и две собаки чихуахуа. Они не размножаются, мы их заводим. Кто-то отдавал, кого-то покупали. Один кот жил на съемной квартире, там было запрещено портить имущество, теперь он у меня", - сказал Рылов на Международной выставке-форуме "Россия".

После церемонии награждения на Олимпиаде в Токио Рылов надел маску с изображением кота.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.