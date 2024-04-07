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Роман Костомаров заявил, что после ампутации рук и ног ему не хотелось жить

Роман Костомаров рассказал, как изменилась его жизнь с бионическим протезом. Подробностями об этом фигурист поделился на шоу «Кстати».

Костомаров заявил, что после ампутации рук и ног ему не хотелось жить
© Passion.ru

После ампутации кистей рук и обеих ног ниже колена Костомаров заново научился ходить, водить машину и даже кататься на коньках.

«Знаешь, это другие теперь ощущения за рулем. Использую специальную намотку для руля, чтобы не скользило. Липкий пластырь, который дает возможность поувереннее себя чувствовать», – комментирует спортсмен.

Роман Костомаров отметил, что долгое время тренировался на пустой парковке, прежде чем выезжать на дорогу.

Один из ведущих шоу Гарик Харламов поинтересовался, кто поддерживал Костомарова и помогал ему справиться со страхом после операции. Фигурист ответил, что главным его мотиватором была супруга. К тому же ему помогла поддержка поклонников и многих других людей, которые переживали за его здоровье.

«Честно говоря, поначалу, сами понимаете, жить не хотелось особо. Но по истечению какого-то времени ты начинаешь понимать, что раз уж остался жить, то надо что-то делать и двигаться вперед, пытаться хотя бы приблизительно жить так, как жил», – признался Костомаров.

По словам Романа, его новый протез необходимо заряжать так же, как и телефон.

«Бионическая рука без нервов. Хотелось бы, чтобы она была более функциональной и реагировала на каждый импульс моего пальца, который был раньше. Сейчас это запрограммированные восемь комбинаций, которые ты выставляешь на телефоне», – добавил спортсмен.

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