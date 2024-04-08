Никто из экипировщиков не готов стать спонсором российских паралимпийцев

Российские паралимпийцы до сих пор не решили проблему с экипировщиками, поскольку пока никто из них не готов стать спонсором команды. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Международный паралимпийский комитет (МПК) согласовал цвета экипировки общего назначения для российских спортсменов и вспомогательного персонала на Паралимпийских играх в Париже - это оттенки бирюзового и бежевого цветов. В соответствии с положением о нейтральности спортсменов в их форме запрещено использовать любой цвет из соответствующих национальных флагов.

"С экипировщиком мы еще не определились. К сожалению, пока никто не согласился предоставить нам экипировку на основе спонсорской поддержки, как это было на предыдущих Играх. Цвета уже согласованы Международным паралимпийским комитетом. Сейчас согласовываем эскизы и отдельные детали по экипировке", - рассказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября. 6 марта МПК опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. Рожков заявил ТАСС, что ПКР еще не принял окончательного решения об участии российских спортсменов в предстоящих Играх.