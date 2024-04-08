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Рожков сообщил, что пока никто из экипировщиков не готов стать спонсором паралимпийцев

Российские паралимпийцы до сих пор не решили проблему с экипировщиками, поскольку пока никто из них не готов стать спонсором команды. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Никто из экипировщиков не готов стать спонсором российских паралимпийцев
© ТАСС

Международный паралимпийский комитет (МПК) согласовал цвета экипировки общего назначения для российских спортсменов и вспомогательного персонала на Паралимпийских играх в Париже - это оттенки бирюзового и бежевого цветов. В соответствии с положением о нейтральности спортсменов в их форме запрещено использовать любой цвет из соответствующих национальных флагов.

"С экипировщиком мы еще не определились. К сожалению, пока никто не согласился предоставить нам экипировку на основе спонсорской поддержки, как это было на предыдущих Играх. Цвета уже согласованы Международным паралимпийским комитетом. Сейчас согласовываем эскизы и отдельные детали по экипировке", - рассказал Рожков.

Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября. 6 марта МПК опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам будет разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады, а медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. Рожков заявил ТАСС, что ПКР еще не принял окончательного решения об участии российских спортсменов в предстоящих Играх.

Около спорта
Павел Рожков