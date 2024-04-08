СОБР задержал КМС по легкой атлетике с мефедроном

Сотрудники управления наркоконтроля УМВД России по Омской области вместе с сотрудниками СОБР задержали 29-летнего легкоатлета вместе с мефедроном. Об этом сообщает «Омск Регион».

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По информации источника, спортсмена поймали во время пробежки. При нем были обнаружены три свертка с синтетическим наркотиком. При обыске его квартиры были дополнительно обнаружены 436 грамм запрещенного вещества, весы и упаковочный материал.

По предварительной информации, легкоатлет занимался распространением наркотиков бесконтактным способом, передавая географические координаты и фотографии тайников куратору. За данное правонарушение спортсмену грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения за решеткой.

Отмечается, что в социальных сетях подозреваемый создал образ популяризатора спортивного образа жизни.