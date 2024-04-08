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Бывший велогонщик сборной России Цатевич скоропостижно скончался в 34 года

Мастер спорта международного класса по велоспорту, бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич скончался на 35‑м году жизни, сообщила пресс‑служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Умер чемпион России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич
© РИА Новости
— С глубоким прискорбием сообщаем, о том, что скоропостижно ушёл из жизни мастер спорта международного класса по велоспорту, Алексей Владимирович Цатевич. Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича! Прощание состоится 10 апреля в 14:00, в храме Александра Невского, г. Верхняя Пышма, — говорится в сообщении.

Цатевич входил в состав сборной команды России по велоспорту на шоссе, выступал за команду мирового тура «Катюша» и «Газпром‑Русвело». Также велогонщик становился победителем групповой гонки на Спартакиаде молодежи России, чемпионата России в гонке «критериум», имел подиумы на Кубках мира, в многодневных гонках «Тур де л’ Авенир», одерживал победу в гонке «Ле Самын» и других международных соревнованиях. На армейских олимпийских играх занял второе место, награжден орденом Мужества второй степени.

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