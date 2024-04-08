Умер чемпион России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич

Мастер спорта международного класса по велоспорту, бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич скончался на 35‑м году жизни, сообщила пресс‑служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). Матч ТВ

«С глубоким прискорбием сообщаем, что скоропостижно ушел из жизни мастер спорта международного класса по велоспорту Алексей Владимирович Цатевич. Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича», — говорится в сообщении. Чемпионат.com

Цатевич входил в состав сборной России по велоспорту на шоссе, выступал за команды Мирового тура "Катюша" и "Газпром-Русвело". Спортсмен дважды выступал на многодневной велогонке "Джиро д'Италия", лучшим результатом стало 121-е место в 2017 году. Цатевич выигрывал чемпионат России в гонке "критериум", занимал призовые места на этапах Кубка мира, а также многодневных гонках. В 2013 году он выиграл однодневную велогонку "Ле-Самен" в Бельгии. ТАСС