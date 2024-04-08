Украинским спортсменам запретят фотографироваться вместе с россиянами на Олимпиаде

Украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, запретят стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки и давать совместные интервью. Как сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, такие требования будут содержаться в протоколе поведения, который разрабатывает украинский НОК.

"Не поздравлять друг друга, конечно, не стоять на каких-то общих фото, не давать общие интервью, конечно, не пожимать руку", - перечислил Гутцайт в эфире телемарафона прорабатываемые НОК запреты.

Он рассказал, что подготовленные НОК рекомендации осталось согласовать.

"То есть мы в середине. Сейчас мы решим последние вопросы, и он [протокол] будет утвержден", - сказал Гутцайт.

Он добавил, что украинская сторона также обсуждает эти вопросы с международными спортивными федерациями, чтобы у украинских спортсменов потом не возникало проблем, как это произошло с саблисткой Ольгой Харлан, отказавшейся пожать руку российской сопернице на чемпионате мира по фехтованию.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Международный олимпийский комитет не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку.